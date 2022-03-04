عبد الجليل: بحثتُ مع رئيس الوزراء الاستراتيجيات والإجراءات التي سأتبعها في مهامي كوزير للصحة

أوضح وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، اليوم الجمعة، أنه “وصل لمدينة طبرق والتقى برئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا”.

عبد الجليل، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أشار إلى أن بحث مع رئيس الوزراء الاستراتيجيات والإجراءات التي سيتبعها في مهامه كوزير للصحة والتي ستتركز على 6 استراتيجيات رئيسية.

وأشار عبد الجليل إلى أن الاستراتيجيات الرئيسية هي وضع حلول فورية وجذرية لعلاج مرضى الأورام والحرص التام وخلال أشهر قليلة على عدم احتياج أي مريض ليبي بهذا المرض الخبيث للبحث عن دواء وعلاج له سواء في الداخل أو في الخارج، والشروع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين بآلية ناجعة وفعّالة، الاهتمام البالغ بالمستشفيات المركزية والتخصصية في كل مناطق ليبيا والعمل على توأمة بعض منهم مع مستشفيات دولية وذلك لتوطين العلاج بالداخل، والقضاء على الفساد الإداري والمالي في ديوان الوزارة وفي كل المؤسسات التابعة لها، وتنظيم القطاع إدارياً والرفع من مستوى العاملين به فنياً وذلك من خلال التدريب التخصصي لكل العاملين به في الداخل والخارج حسب برنامج تدريبي دقيق، والاهتمام ببرامج الصحة المجتمعية واطلاق مشروع الملف الالكتروني للمرضى لتسهيل عملية المراجعة والمتابعة”.