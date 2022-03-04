الدبيبة والمنقوش..ترحيب ببيان الدول الخمس والاتحاد الأوروبي حول ليبيا

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة تابعنا بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا المتناغم مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة البعثة والمتضمّن أولوية المضيّ في المسار الانتخابي”.

وأضاف الدبيبة أن بيان الدول الخمس يؤكد إحاطتها بعدم الوضوح والشفافية في جلسات مجلس النواب.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أن هذا البيان ينسجم مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في شهر يونيو القادم.

وبدورها أعلنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ترحيبها ببيان الدول الخمس والاتحاد الأوروبي.

وأكدت المنقوش أن هذه البيانات تصب جميعها في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا عبر انتخابات نزيهة وشفافة وقاعدة دستورية توافقية.

وثمنت وزيرة الخارجية جهود البعثة الأممية في هذا الاتجاه. قائلة :”سئمنا الحروب ونعم للسلام”.