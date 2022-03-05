الخارجية: إقلاع الرحلة الثانية لسلوفاكيا لإجلاء الليبيين القادمين من أوكرانيا

أقلعت قبل قليل رحلة الخطوط الأفريقية الثانية قاصدة مطار كوشيتسه بسلوفاكيا لإجلاء الرعايا الليبين القادمين من أوكرانيا عبر الاراضي السلوفاكية والبالغ عددهم 117 مواطنا ليبيا حيث كان القائم بالأعمال بالوكالة وأعضاء اللجنة المكلفة بسفارة دولة ليبيا لدي سلوفاكيا مشرفين على عملية الإجلاء من داخل المطار .

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية، دعت الوزارة كافة الرعاية الليبين إلى الإنتباه إلى موعد الدفعة الثالثة والتي سوف تكون الإثنين القادم الموافق 7مارس2022 عليه نأمل من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مقر السفارة الليبية في سلوفاكيا و تسجيل أسمائكم لترتيب رحلة المغادرة.