الحويج يعتمد 43 مشروعا استثماريا بكافة انحاء البلاد – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عدداً من المشاريع الاستثمارية بكافة انحاء البلاد يوم أمس الخميس موجها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذها من خلال القطاع الخاص المحلي والاجنبي وفق الخارطة الاستثمارية.

وبحسب صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك فقد تضمنت المشاريع الاستثمارية المعتمدة والبالغ عددها الإجمالي 43 مشروع. موزعة على المناطق الغربية بواقع 14 مشروع. والمنطقة الشرقية 9 مشاريع والمنطقة الجنوبية 20 مشروع.

وشملت المشاريع مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية و المتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والانشاءات.

في حين اوضحت الوزارة أن وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين المشروعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.

وفي سياق ليس ببعيد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده، أمس الخميس، وضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادي.. ومديرو إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية.. بحضور النقابة العامة للمخابز، وعدد من شركات المطاحن والأعلاف.

في حين وشدد الحويج على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة، بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز. والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يومًا. بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

في حين أكد على ضرورة توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز.. والالتزام بالسعر الاسترشادي بما لا يتجاوز من 220 إلى 230 دينارا كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 1 قنطار.