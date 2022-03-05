عبد الجليل: مهامنا القضاء على الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة

أوضح وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، الجمعة، أن محاولة اختطاف وزراء الحكومة لن ُتثنيهم عن المضي في استلام مهامهم وتنفيذ كل الإصلاحات التي تعهدت الحكومة بها.

عبد الجليل، وفي كلمة له، قال: “تعرضنا لهجوم مسلح بغية اختطافنا، ونجح المهاجمون في اختطاف بعض الوزراء، وتم الإفراج عن المختطفين اليوم بعد جهود بعض الخيرين”.

وأدان الهجوم والاختطاف، محملاً رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة، مضيفاً: “الهجوم يهدف لإرباك المشهد وتعقيد حالة السلام التي تسود الوطن، ممن يرفعون شعارات السلام ولا للحرب”.

وتابع: “مهامنا القضاء على الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وتحسين الخدمات بما يليق بكرامة المواطنين، ولدي مسؤوليتان رئيسيتان كوزير للصحة، الأولى فنية وهي رفع مستوى القطاع”.

وأضاف: “أعاهد الليبيين أنهم سيشهدون في فترة وجيزة تحسن كل الخدمات الصحية وعلى الأخص علاج الأورام، وسأسعى للشروع في برنامج التأمين الصحي الشامل والقضاء على الفساد المالي والإداري في الوزارة والمؤسسات التابعة”.

وتابع: “المهمة الثانية العمل مع رئيس الحكومة على الدفع بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والانتخابات ستتم في أسرع وقت، وعلى أقصى تقدير في المدة التي حددها البرلمان والدولة في خارطة الطريق”.

وطمأن الليبيين بأن الحكومة ستباشر عملها من طرابلس ولن نسمح بتشكيل حكومة موازية أو تقسيم ليبيا، مؤكداً أنه “لن تكون هناك مشاكل في تسليم واستلام السلطة”، منوهاً: “غدا أؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان”.