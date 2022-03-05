اللافي يبحث مع ويليامز آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

نشر منذ قليل عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك” تفاصيل اللقاء الذي جمعه اليوم مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة “ستيفاني ويليامز”،والذي بحثا من خلاله آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف في تدوينته انهما أكدا على ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.

وأن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيداً عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.

كما أشار الى ترحيبه خلال الاجتماع بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة المجلسين إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون من شعبنا الكريم، في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير.

وتوجه الى المجلسين بإن يتعاملا مع هذا المقترح بالجدية الكافية والمسؤولية المناطة بهما حفاظاً علي وحدة الوطن وسلامته ، لانه لن يتم السماح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال.