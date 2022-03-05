المنفي ردا على بيان الدول الـ 5 : حريص على إجراء انتخابات حرة ونزيهة

ذكر بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أنه بعد دعم وترحيب رئيس المجلس الرئاسي لمبادة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بيان مشترك للدول الخمس يؤكد على دعمه للمبادرة الأممية .

وتابع البيان، يؤكد رئيس المجلس الرئاسي على حرصه وسعيه الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة.

وقد ذكر بيان صادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أنه أحيط علما بالبيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والتطورات اللاحقة بشأن الوضع في ليبيا.

وقال البيان المشترك، نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا ونعرب عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات بالعنف والترهيب والخطف.

وتابع البيان، نؤكد أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف ، ونحن على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض. نذكر أن الأفراد أو الكيانات ، داخل ليبيا أو خارجها ، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال ليبيا الناجح لعملية انتقالها السياسي ، قد يتم تعيينهم من قبل لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.

واستطرد البيان، في إطار إعادة التأكيد على احترامنا الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون ، نكرر دعمنا لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد ، لتسهيل الحوار. بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية ، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.