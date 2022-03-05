الدباشي: وليامز تبدو منزعجة من تشكيل حكومة ليبية بارادة ليبية خالصة

قال مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، الجمعة، أن “مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تبدو منزعجة من تشكيل حكومة ليبية بارادة ليبية خالصة وترفض الجلوس في المقعد الخلفي مصرة على الاستمرار في التحكم بالمقود بدعوتها لمجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة تعمل تحت قيادتها للتوافق على قاعدة دستورية رغم معرفتها ان التوافق بين المجلسين غير ممكن. تكتيك لتأجيج الخلافات من جديد واجهاض بوادر الاستقرار”.

الدباشي، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أضاف: “توافق اغلبية مجلس النواب واغلبية مجلس الدولة على الحكومة الليبية الجديدة قد يكون عودة للوعي الوطني والعمل المشترك ويمنع الانقياد للاجندات الاجنبية”.