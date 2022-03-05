أقعيم: وزارة الداخلية لن تكون حجر عثرة في طريق حكومة الاستقرار

قال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج أقعيم، انه مع “قرار مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الليبية وأدائها اليمين القانونية أمام البرلمان يوم الخميس،

وأضاف قائلا: أنه لما كانت مصلحة الوطن ووحدة ترابه هي المصلحة العليا وأن شرعية السلطة التنفيذية الجديدة قد ولدت من مجلس النواب الليبي.

وفي بيان له، قال أقعيم: “إننا في وزارة الداخلية لن نكون حجر عثرة في طريق الحكومة الليبية الجديدة وتنفيذ تعليماتها ومهامها في حفظ الأمن وانفاذ القانون.

وأشار وكيل وزارة الداخلية للشئون الفنية الى استعداد وجاهزية الوزارة لتسليم زمام الأمور التي على عاتقهم في مختلف مصالح وادارات ومكاتب وقوى الأمن في وزارة الداخلية على كامل التراب الليبي وخاصة الادارات التابعة لهم مباشرة.