عبد الجليل: ناقشت مع باشاغا 6 استراتيجيات لوزارة الصحة

قال عثمان عبد الجليل وزير الصحة في حكومة باشاغا ، وصلت لمدينة طبرق والتقيت برئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا وناقشت معه الاستراتيجيات والإجراءات التي سأتبعها في مهامي كوزيراً للصحة في الحكومة الليبية.

وأضاف عبد الجليل، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الإجراءات ستشمل ولا تقتصر على 6 استراتيجيات رئيسية وهي:

１- وضع حلول فورية وجذرية لعلاج مرضى الأورام والحرص التام وخلال أشهر قليلة على عدم احتياج أي مريض ليبي بهذا المرض الخبيث للبحث عن دواء وعلاج له سواء في الداخل أو في الخارج.

２- الشروع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين بآلية ناجعة وفعّالة.

３- الاهتمام البالغ بالمستشفيات المركزية والتخصصية في كل مناطق ليبيا والعمل على توأمة بعض منهم مع مستشفيات دولية وذلك لتوطين العلاج بالداخل.

４- القضاء على الفساد الاداري والمالي في ديوان الوزارة وفي كل المؤسسات التابعة لها.

５- تنظيم القطاع إدارياً والرفع من مستوى العاملين به فنياً وذلك من خلال التدريب التخصصي لكل العاملين به في الداخل والخارج حسب برنامج تدريبي دقيق.

６- الاهتمام ببرامج الصحة المجتمعية وإطلاق مشروع الملف الالكتروني للمرضى لتسهيل عملية المراجعة والمتابعة.

وتابع عبد الجلييل، أعاهد كل الليبيين بأنني سأعمل ما في وسعي للنهوض بهذا القطاع، وأن لا أدخر جهداً في تنظيفه من الفساد والمفسدين لتحقيق مستوي خدمات صحية تليق بالمواطن الليبي، كما أعاهد كل الليبيين بأنني سأكون صوت المواطن داخل الحكومة للدفع بقوة لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وذلك في أسرع وقت ممكن ووفقاً لخارطة الطريق المتوافق عليها بين مجلسي النوّاب والدولة.