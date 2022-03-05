العريبي: نرفض مقترح ويليامز ولدينا لجنة خارطة طريق ليبية

أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي رفضه لمقترح مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز،

وذكر العريبي من خلال تصريحات اعلامية خاصة قائلا: “لدينا لجنة خارطة طريق ليبية توجت بالتعديل الدستوري الــ 12 للوصول إلى انتخابات بجدول زمني واضح بعد 14 شهر.

وأشار العريبي الى أن “مقترح وليامز يؤدي الى انقسام ليبيا وهي تتحمل أي عبث او دخول فى نفق مظلم والوقوف أمام الاتفاق الليبي الذي نتج عن لجنتي مجلسي النواب والدولة.

وأختتم تصريحاته قائلاً: “المخرجات واضحة وهي اجراء انتخابات عبر اختيار حكومة جديدة، من مهامها تعزيز الاستقرار والمصالحة الوطنية وتجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية .