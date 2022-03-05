تعاون ليبي ألماني بقطاع النفط لتحسين الخدمات والدفع بعجلة الإنتاج المحلي

ناقش رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس فرج ادريبيل مع منظمة التعاون الاقتصادي الألماني الأفريقي ملف تعاون شركات القطاع الخاص الألمانية العاملة بقطاع النفط بهدف تحسين الخدمات النفطية والدفع بعجلة الإنتاج المحلي. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مسئولي الغرفة ووفد من المنظمة أمس .

وتطرق اللقاء إلى وضع بروتوكول التعاون على خط التنفيذ بين الغرفة والمنظمة، بما يتيح للشركات المنتسبة للغرفة المرونة التامة في التعامل مع نظيراتها الألمانية ليتم التوقيع عليها لاحقا .

ويجدر الاشارة أيضا الى أن الغرفة كانت قد أبرمت سلسلة من التفاهمات والاتفاقيات خلال الأشهر الماضية مع عدد من الغرف التجارية والكيانات الدولية المعنية بالاقتصاد والتجارة والتعاون الدولي لدفع عجلة الانتاج .