بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 05 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 05 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية مساء هذا اليوم علي مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة نسبيا و تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة علي بعض المناطق , وتشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب و تتكاثر هذا اليوم علي أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من (طرابلس حتى مصراتة)وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة مساء اليوم علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-23) مْ وتسجل علي ابونجيم (26) مْ , وتسجل إنخفاض يوم الغد علي اغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد علي بعض المناطق .

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (18- 25) مْ وتسجل علي (28) مْ علي جالو والجغبوب ، وتسجل انخفاض يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة علي بعض المناطق , وتتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-27) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 35) مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق حيت تعود لمعدلاتها الطبيعية .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:29).