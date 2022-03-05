“العرب”: حكومة باشاغا باتت أمرا واقعا.. فكيف سيتصرف الدبيبة؟

ذكرت صحيفة العرب، إن فتحي باشاغا نجح في نيل فريقه الحكومي المقترح ثقة البرلمان الليبي الثلاثاء في خطوة تعني أن حكومته باتت أمرا واقعا، فيما يسود الترقب الطرق التي سيختارها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن الحكم للتصدي لباشاغا والتداعيات المحتملة لذلك على الاستقرار السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، لقد منح البرلمان الليبي الثلاثاء الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، في خطوة تعني أن حكومته باتت أمرا واقعا وأن التساؤلات تتمحور كلها حول الطرق التي سيسلكها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة للتصدي لذلك، وقد وحصلت التشكيلة الوزارية المقترحة من باشاغا والتي تتألف من 35 حقيبة وزارية على تصويت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين، بحسب تصويت بثه التلفزيون الليبي على الهواء

وتابعت الصحيفة، كان التصويت مقررا في الأصل الاثنين، غير أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من الموافقة على قائمة حكومة باشاغا إلا الثلاثاء بعد مشاورات حول حقائب وزارية على غرار الدفاع والداخلية ونائب رئيس الوزراء عن إقليم فزان (الجنوب)، فيما قال باشاغا إن حكومته سوف تستلم مهامها من طرابلس بشكل سلمي وآمن، موضحا في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، باشرنا بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصلنا بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولدينا ترتيبات معهم، وستكون عملية التسليم بشكل سلس وآمنة ودون أي مشكلة، وباتت حكومة باشاغا بذلك أمرا واقعا، فيما يسود الترقب موقف الدبيبة النهائي إزاء هذا التصويت وما إذا كان سيسلم السلطة أم أنه سيتشبث بها بما يهدد بعودة حكومتين متنافستين في البلاد على غرار حكومة الوفاق السابقة عندما كانت في تنافس مع الحكومة المؤقتة المتمركزة شرق البلاد.

واستطردت الصحيفة، ترى أوساط سياسية ليبية أنه لم يعد أمام الدبيبة من خيار سوى تسليم السلطة لباشاغا من أجل تجنب البلاد دخول متاهات صراع مسلح آخر أو انقسام مؤسساتي وسياسي سيفاقم الأزمة الحالية

من جهته قال النائب في البرلمان علي التكبالي، إن البرلمان بتصويته الثلاثاء أنقذ البلاد من الانقسام، أحيي النواب الذين ركبوا فوق ذواتهم وحافظوا على بلدنا من الانقسام، متابعا أنه يجب على الدبيبة أن يرضخ لهذا الحدث وأن يوافق على تسليم السلطة وإلا فإنه سيخسر كل شيء ولن يكتب التاريخ له غير أنه كان من المعرقلين، وليس له من بد إلا أن يترك هذا التعنت والحركات الصبيانية، موضحا أنه إذا كان الدبيبة يريد البقاء معززا مكرما في بلده فعليه تسليم السلطة .