الأرصاد: تقلبات جوية وانخفاض الحرارة مساء اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية،تأثر مناطق شمال غرب البلاد مساء اليوم السبت بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض نسبي في درجات الحرارة، ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراته وبعض مدن الدواخل، تصحبها أحياناً خلايا من السحب رعدية، فيما تشمل هذه التقلبات غدا مناطق الشمال الشرقي .

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتأثر مناطق الجنوب الشرقي هذا اليوم بكتلة هوائية ساخنة ، تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة إذ تسجل بين 33 و35 درجة مئوية علي السرير وتازربو والكفرة، مع هبوب رياح جنوبية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال مما تسبب في هبوط الرؤية الافقية.

وتعود هذه التقلبات الجوية علي أغلب مناطق الشمال بداية من صباح يوم الثلاثاء.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب و تتكاثر هذا اليوم علي أغلب المناطق مع احتمالية هطول أمطار متفرقة مساء اليوم، خصوصا على المناطق الممتدة من (طرابلس ح إلى مصراتة)، وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة مساء اليوم علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و23 درجة مئوية، وتسجل علي ابونجيم 26,درجة مئوية وتسجل إنخفاضا غدا علي أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم مع إحتمال هطول أمطار متفرقة غدا علي بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية نشطة السرعة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و25 درجة مئوية وتسجل 28 درجة مئوية علي جالو والجغبوب، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة علي بعض المناطق، وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية.