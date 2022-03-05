المنقوش تبحث مع وكيل وزير خارجية رومانيا كيفية دعم الشعب والحكومة الأوكرانية سياسيًا وإنسانيًا

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الخميس وكيل وزير خارجية جمهورية رومانيا كورنيل فيروتزا في مقر الخارجية الرومانية بالعاصمة بوخارست رفقة أعضاء لجنة تأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا، القنصل العام في تركيا صلاح الكاسح، ووكيل وزارة التعليم العالي صالح الغول.

المنقوش أعربت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية شكرها وامتنانها الكبير؛ لما قدمته رومانيا من مساعدات لوجستية وإنسانية، وتقديم الدعم لتسهيل إجلاء الليبيين والتعاون مع سفارة ليبيا برومانيا، وإقامة غرفة عمليات لتسهيل العمل بينهم دون أي تفرقة بين الجنسيات.

بدوره، أكد وكيل وزارة الخارجية الروماني، أنهم لم يقوموا بطلب أي مستندات من الليبيين ومنحوهم فيزا مجانية، عند دخولهم لرومانيا.

وناقشت الوزيرة، مع وكيل الخارجية الروماني العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة للشعبين، والأزمة الأوكرانية وكيفية دعم الشعب والحكومة الأوكرانية سياسيًا وإنسانيًا.

كما تطرق اللقاء، لبحث العلاقات الليبية الرومانية التاريخية وسبل تعزيزها، حيث أشاد الوكيل بدعم جهود حكومة الوحدة ؛ للوصول للاستحقاق الانتخابي والاستقرار في ليبيا وتحقيق مطلب أكثر من 2 مليون ليبي.

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