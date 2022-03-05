تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي ورياح نشطة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية تشهد الاجواء اليوم السبت تقلبات جوية مساء هذا اليوم علي مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة نسبيا و تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة علي بعض المناطق , وتشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب و تتكاثر هذا اليوم علي أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من (طرابلس حتى مصراتة)وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة مساء اليوم علي بعض المناطق .

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-23) مْ وتسجل علي ابونجيم (26) مْ , وتسجل إنخفاض يوم الغد علي اغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد علي بعض المناطق .

في حين تكون الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (18- 25) مْ وتسجل علي (28) مْ علي جالو والجغبوب. وتسجل انخفاض يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب .

في حين تكون الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة علي بعض المناطق. وتتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-27) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال. تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية .

في حين تكون درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 35) مْ. وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق حيت تعود لمعدلاتها الطبيعية .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:29).