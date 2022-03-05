الحداد: الوطن أمانة في أعناقنا وسيحاسبنا التاريخ

جدد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن “محمد الحداد ” التأكيد على أن أبناء المؤسسة العسكرية باقون على العهد وعلى ما قدموه طيلة السنوات الماضية من انحيازهم للوطن ،

وبعدهم كل البعد عن التجاذبات والاختلافات الموجودة ، والتدخل في الشؤون السياسية .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي اللواء ( 53 ) مشاة

وقال الحداد: لن نسمح بتقسيم المؤسسة العسكرية التي تمت محاربتها في السابق ولا تزال تُحارب ، ولكنها لن تنبطح فهي جزء من الدولة، وسنسعى لتأمين كل ما تحتاج إليه

كما أضاف، لقد تولينا القيادة رغم قلة الإمكانيات ولا زلنا نسعى لنجاحها وسنستمر ، وأننا طيلة الفترة الماضية قدمنا أرواحًا وتحملنا الضغوطات وإقصاء المؤسسة التي حرمت من أبسط حقوقها سواء في المرتبات أو المعسكرات أو في التجهيز ، وعلينا الصبر والتكاثف فالعسكري ليس مرتزقا ولا يمد يده، فيتم تأمين طلباته وقت الاحتياج إليه وحجبها عندما تهدأ الأمور

وأثناء كلمته خاطب رئيس الأركان الخريجين قائلا وصلنا إلى نقطة الضعف، وعلينا أن نحافظ على أبنائنا الذين تصدوا لكل المؤامرات منذ 2011

وعلينا السعي لإيجاد توافق عام داخل الدولة الليبية ،وتوحيد المؤسسة العسكرية ، فالكل متربص بنا ، وعندما يضيع الوطن ستتم محاسبة العسكريين لأن الوطن في أعناقهم، وعلينا أن نشعر بالخطورة ، لأننا سنكون لقمة سائغة للجميع إذا لم نتكاتف، ونسعى لتوحيد المؤسسة ، ونحتاج لترتيبات ووضع أطر وقوانين وقواعد حتى لا تضيع حقوق الأبرياء والشهداء والمشردين.

واختتم رئيس الأركان الفريق ركن ” الحداد ” خطابه قائلا: الوطن أمانة في أعناقنا وسيحاسبنا التاريخ ، فالوطن اليوم يتمزق في الشرق والغرب وفي الجنوب والشمال وسيكتب أن بحرنا واجوائنا و حدودنا منتهكة ، فعلينا ان نوجه البندقية للعدو الذي يحاول التربص ببلادنا واوصلنا الى الضعف.