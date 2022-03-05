العدالة والبناء يدعو إلى الاستجابة السريعة للمبادرة الأممية

دعا حزب العدالة والبناء بليبيا مجلسي النواب والدولة إلى الاستجابة السريعة لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، المتعلقة بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين للتوافق على المسار الدستوري.

وشدد الحزب في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، على ضرورة أن تضع البعثة الأممية التوافق على رأس أولوياتها والدفع لتحقيق أكبر قدر منه، مع معالجة الأسباب التي أدّت إلى تعثر الاستحقاق الانتخابي السابق.

وأكد الحزب ضرورة أن تتظافر الجهود الوطنية لإحداث التوافقات اللازمة لإنهاء المراحل الانتقالية، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن، بما يفضي إلى الحفاظ على الاستقرار والمُضي في المسار السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية