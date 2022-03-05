الارصاد: اليوم.. تقلبات جوية وانخفاض للحرارة وامطار رعدية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 04/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن تتأثر مناطق الشمال الغربي مساء هذا اليوم بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض نسبي في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة بمشيئة الله على المناطق الممتدة من( طرابلس حتي مصراته وبعض مدن الدواخل) تصحبها أحياناً خلايا من السحب رعدية ، وتشمل هذه التقلبات يوم الغد مناطق الشمال الشرقي .

ووفقا للتقرير تتأثر مناطق الجنوب الشرقي هذا اليوم بكتلة هوائية ساخنة حيت تسبب في ارتفاع درجات الحرارة حيت تسجل مابين ( 33 – 35 )مْ علي ( السرير – تازربو – الكفرة ) , مع هبوب رياح جنوبية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربةوالرمال مما تسبب في هبوط الرؤية الافقية .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تعود هذه التقلبات الجوية بأذن الله علي اغلب مناطق الشمال بداية من صباح يوم الثلاثاء . والله اعلم.