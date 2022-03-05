المنقوش تلتقي كورنيل فيروتزا وتشكره على تسهيل إجلاء الرعايا الليبيين

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التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الجمعة والوفد المرافق لها من أعضاء “لجنة تأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا وكيل وزارة التعليم العالي صالح الغول و القنصل العام في تركيا صلاح الكاسح، بوكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية بجمهورية ‫رومانيا‬ كورنيل فيروتزا في مقر الوزارة بالعاصمة بوخارست.

وأعربت المنقوش عن خالص شكرها وامتنانها لما قدمته جمهورية رومانيا من مساعدات لوجستية وإنسانية. وتقديم الدعم لتسهيل إجلاء الرعايا الليبيين والتعاون مع سفارة دولة ليبيا بجمهورية رومانيا. وإقامة غرفة عمليات لتسهيل العمل بينهم دون أي تفرقة بين الجنسيات الآخري. حيث أكد من جانبه وكيل الخارجية الروماني أنهم لم يقوموا بأي طلب لمستندات من الجالية الليبية ومنحوهم فيزا مجانية. عند دخولهم للأراضي الرومانية.

في حين ناقشت مع وكيل الخارجية الروماني العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين. والأزمة الأوكرانية وكيفية دعم الشعب والحكومة الأوكرانية سياسياً وانسانياً.

كما تطرق اللقاء،لبحث العلاقات الليبية الرومانية التاريخية وسبل تعزيزها،حيث أشاد الوكيل بدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية. للوصول للاستحقاق الانتخابي والاستقرار في ليبيا وتحقيق مطلب الانتخابات لأكثر من 2 مليون ليبي ناخب.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الجمعة إقلاع رحلة الخطوط الأفريقية الثانية قاصدة مطار كوشيتسه بسلوفاكيا لإجلاء الرعايا الليبين القادمين من أوكرانيا عبر الاراضي السلوفاكية والبالغ عددهم 117 مواطنا ليبي.

واوضوحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أن القائم بالأعمال بالوكالة وأعضاء اللجنة المكلفة بسفارة دولة ليبيا لدي سلوفاكيا كانو مشرفين على عملية الإجلاء من داخل المطار .

في حين دعت الوزارة كافة الرعايا الليبين إلى الإنتباه إلى موعد الدفعة الثالثة. والتي سوف تكون الإثنين القادم. الموافق 7مارس2022.