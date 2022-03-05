الحاجي: يجب فتح التطوع لمعركة فاصلة ضد “كل الجيف”  

قال جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن “المسخرة ولعب المفرخ على حساب الشعب الليبي لن تستمران.. ليبيا والشعب الليبي لن يستمر وضعهم مختبر للخونة والسماسرة واﻷفرخ..! حان موعد فرز اﻷلوان..! والتوقف عن مجاملة هذا عن مدينته وأخر عن قبيلته” وفق قوله.

أضاف على حسابه بفيسبوك: “من أختار الشعب فالشعب قد اختار اﻹنتخابات والدستور.. ومن اختار مجرمي الحرب والخونة فليرحل عندهم يلعق أحذية عقيلة وحفتر.. الجيف والخونة ﻻ مكان لهم في طرابلس والغرب الليبي”.

وتابع قائلًا: “مشروعنا دولة مدنية ﻻ صناعة أصنام..!.. وجب توحيد القوة تحت قيادة قوة “حماية اﻹنتخابات ودعم الدستور”.. وفتح التطوع لمعركة فاصلة ضد كل الجيف عسكري ومدني من السماسرة منهم والتعامل مع الخونة والوكلاء.. ﻻ للعسكر.. وﻻ المسمى اسﻻم سياسي بقيادة اﻹخوان والسماسرة باسم الدين” على حد تعبيره