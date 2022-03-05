تقلب الطقس مصحوب بانخفاض درجات الحرارة مساء اليوم

العنوان-طرابلس

تتأثر مناطق شمال غرب البلاد، مساء اليوم السبت، بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض نسبي في درجات الحرارة، ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة وبعض مدن الدواخل، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب رعدية، فيما تشمل هذه التقلبات غدًا مناطق الشمال الشرقي، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

كما توقع المركز في نشرته الجوية، اليوم السبت، أن تتأثر مناطق الجنوب الشرقي هذا اليوم بكتلة هوائية ساخنة، تسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة؛ إذ تسجل بين 33 و35 درجة مئوية على السرير وتازربو والكفرة، مع هبوب رياح جنوبية نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ما يؤدي إلى في هبوط الرؤية الأفقية.

وتعود هذه التقلبات الجوية على أغلب مناطق الشمال بداية من صباح يوم الثلاثاء.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة مغطاة جزئيًا بالسحب وتتكاثر هذا اليوم على أغلب المناطق مع احتمالية هطول أمطار متفرقة مساء اليوم، خصوصًا على المناطق الممتدة من (طرابلس إلى مصراتة)، وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة مساء اليوم على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و23 درجة مئوية، وتسجل على ابونجيم 26 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة غدًا على بعض المناطق.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و25 درجة مئوية وتسجل 28 درجة مئوية على جالو والجغبوب، وتسجل انخفاضًا غدًا.

بينما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، وتتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية.

وفي الكفرة- السرير- تازربو تكون حالة السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول غدًا إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق حيت تعود لمعدلاتها الطبيعية.