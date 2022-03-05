العدالة والبناء يدعو النواب والدولة للاستجابة السريعة لمبادرة وليامز

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دعا حزب العدالة والبناء في بيان له نشره عبر صفحته على الفيسبوك أمس الجمعة مجلسي النواب والدولة إلى الاستجابة السريعة لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، المتعلقة بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين للتوافق على المسار الدستوري.

وشدد الحزب في بيانه على ضرورة أن تضع البعثة الأممية التوافق على رأس أولوياتها والدفع لتحقيق أكبر قدر منه. مع معالجة الأسباب التي أدّت إلى تعثر الاستحقاق الانتخابي السابق.

وأكد الحزب ضرورة أن تتظافر الجهود الوطنية لإحداث التوافقات اللازمة لإنهاء المراحل الانتقالية. عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن، بما يفضي إلى الحفاظ على الاستقرار والمُضي في المسار السياسي.

وفي سياق متصل قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، إنها أرسلت رسائل إلى مجلس النواب والدولة، لتشكيل لجنة مشتركة من 6 مندوبين لكلاهما لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأضافت، مغردة على تويتر، أنه “يجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022، تحت رعاية الأمم المتحدة. وبمساعي حميدة بصفتي المستشار الخاص للأمين العام، للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.

وذكرت وليامز، أنها تؤكد مرة أخرى على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أنها تؤكد على الامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

كما قالت إن “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. ومن الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”.