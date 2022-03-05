اللافي ووليامز يؤكدان ضرورة العمل على دعم الاستقرار في ليبيا

أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.

‏وبين اللافي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه ووليامز أكدا خلال اجتماعهما أمس الجمعة أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيداً عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.

وأعرب اللافي عن ترحيبه بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون من الشعب، في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير.

وأضاف اللافي نهيب بمجلسي النواب والدولة أن يتعاملا مع هذا المقترح بالجدية الكافية والمسؤولية المناطة بهما حفاظاً على وحدة الوطن وسلامته ولن نسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال.