مرحبا بمبادرة وليامز.. المنفي يؤكد حرصه على إجراء انتخابات حرة ونزيهة

العنوان-طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرصه على تحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة ونزيهة.

ورحب المنفي، في بيان الجمعة، بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا في هذا الإطار إلى بيان الدول الخمس الداعم للمبادرة.

وأعلن المنفي تأييده إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه.

مشيدا بالمبادرة التي أطلقتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، المتمثلة في دعوة لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت ممكن للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات.

وكانت قد خاطبت وليامز مجلسي النواب والدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وتتشكل اللجنة وفق اقتراح وليامز، من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.