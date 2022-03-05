تقلبات جوية منتظرة مساء السبت على شمال غرب ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية مساء السبت على مناطق الشمال الغربي مع رياح نشطة نسبيًا و تكاثر للسحب مع فرصة هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق, وتشمل الأحد مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها مغطاة جزئيا بالسحب و تتكاثر على أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة مساء السبت خاصةً على المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة في المساء على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و 23 درجة مئوية على غالبية المناطق وتسجل على أبو نجيم 26 درجة، كما أنها تسجل انخفاضًا الأحد على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا السبت مع احتمال هطول أمطار متفرقة الأحد على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 18 و25 درجة مئوية وتسجل 28 درجة على جالو والجغبوب وتسجل انخفاضًا الأحد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة؛ صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق, وتتحول الأحد إلى جنوبية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و27 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستشهد السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول الأحد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 33 و 35 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا الأحد على غالبية المناطق، حيث تعود لمعدلاتها الطبيعية.

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