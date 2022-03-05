الجدال: حل الأزمة في ليبيا عدم تراجع البرلمان وباشاغا

اعتبر المحلل السياسي المختار الجدال، أن هناك تخوف دولي من إصرار رئيس حكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، على التمسك بالسلطة في الذي يصر فيه أيضًا رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، الوصول إلى العاصمة طرابلس.

الجدال، وفي منشور له على “فيسبوك”، قال: “بيان الدول الخمسة أعتقد بيان تخوف مما قد يحدث أذا أصر الدبيبة على البقاء في السلطة وباشاغا في الذهاب إلى طريق السكة، نترقب ما سيحدث”.

وأضاف قائلًا:”ما يحدث في أوكرانيا أعتقد أن الغرب حسم أمره إما أن تكون في صفي لكي تستقر أو عدوي مع بوتن، بمعنى إنه لا يوجد في القاموس مصطلح أسمه محايد، وفي الوضع الراهن الأمريكان تحديدًا سيدعمون من يواليهم، والعالم الخائف يصطف خلفهم، والامور ليست واضحة، والانتظار قد يحدد موقف”.

وتابع “بصراحة وضعنا صعب والعالم يتشكل من جديد ويصطف، والانجرار وراء عالم خائف قد يقودنا إلى وضع جديد لا نحسن التعامل معه”.

ورأى الجدال: أن “أعتراف الخارجية الروسية بحكومة باشاغا “زاد الطين بلة”، مضيفًا “الحل الوحيد عدم التراجع من طرف البرلمان وباشاغا، والاتفاق في التصريحات، والابتعاد عن التلويح بأستخدام القوة أو فتح جبهات التحارب، والتمسك بأن الحل ليبي ليبي، بأسم السيادة”.

واختتم بقول “القنوات الممولة صورت ميدان الشهداء وكائنه يغص بالمطالبين ببقاء حكومة الدبيبة، وتناست أن تصور ممارسات القوة القاهرة في تخويف الناس للمشاركة”.