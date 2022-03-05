مكافحة الأمراض: استمرار تحسن الوضع الوبائي في ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي وتباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا في ليبيا.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض فيتقرير له إلى انخفاض مؤشر عدد النكائر إلى 0.72 نهاية هذا الاسبوع واسقراره تحت 1 لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

وأشار المركز إلى انخفاض نسبة الحالات الموجبة إلى 23% تزامنا مع انخفاض عدد الاختبارات إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع واستقرار معدل الوفيات 1.33 تماشيا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

وشدد المركز على استمرار انحسار الموجة الرابعة عن معطم دول العالم تباعا بحسب تاريخ انتشارها فيها واستمرار انتشارها في دول منطقة غرب المحيط الهادئ وانحسار الموجة عن منطقة شرق المتوسط وشمال إفريقيا واستقرار الوضع الوبائي في معظم الولايات التونسية.