 العدالة والبناء يدعو مجلسي النواب والدولة للاستجابة لمبادرة وليامز

العنوان-طرابلس

دعا حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مجلسي النواب والدولة إلى الاستجابة السريعة لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، المتعلقة بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين للتوافق على المسار الدستوري.

وشدد الحزب في بيان له على ضرورة أن تضع البعثة الأممية التوافق على رأس أولوياتها والدفع لتحقيق أكبر قدر منه، مع معالجة الأسباب التي أدّت إلى تعثر الاستحقاق الانتخابي السابق.

وأكد الحزب ضرورة أن تتظافر الجهود الوطنية لإحداث التوافقات اللازمة لإنهاء المراحل الانتقالية، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن، بما يفضي إلى الحفاظ على الاستقرار والمُضي في المسار السياسي.

وكانت قد خاطبت وليامز مجلسي النواب والدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وتتشكل اللجنة وفق اقتراح وليامز، من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.