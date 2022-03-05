أورلاندو: لا مجال للعنف في ليبيا

شدد نيكولا أورلاندو، مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا؛ على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، معتبرًا أنه لا مجال للعنف والتهديدات.

جاء ذلك خلال عقب اجتماعات عقدها أورلاندو في اليونان مع المدير السياسي بوزارة الخارجية لالاكوس، ومدير وزارة الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاراشاليوس إلى جانب مستشار الأمن القومي دوكوس.

ووصف أورلاندو الاجتماعات بـ”المثمرة للغاية”، حيث أكد المسؤولون في الدولتين على ضرورة دعم جهود الوساطة التي تبذلها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز؛ من أجل الدفع بالانتخابات الليبية، وفق ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

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