شلقم: بلادنا العربية عانت من التخلف والتسلط الديكتاتوري

قال وزير الخارجية الأسبق عبد الرحمن شلقم، إن البلاد العربية شهدت في القرنين الأخيرين، أحداثًا كبيرة شكّلت سلاسل من الانكسارات بل الكوارث، من الاستعمار إلى احتلال فلسطين وتشظي البلدان والانقسامات وتفشي الآيديولوجيات الدموية التي جعلت من التكفير سيوفًا للقتل، والتسلط الديكتاتوري وتكريس التخلف، لكن كل ذلك لم يلد محركًا يدفع الدارسين والمؤرخين إلى الغوص فيما حدث والحفر في طبقات الزمن الماضي لاكتشاف مكامن الوهن، وبناء منصات إطلاق العقل من صخور جبال التفكير والتنوير والعلم.

شلقم و في مقالٍ بصحيفة “الشرق الأوسط اللندنية”، أضاف: “بالنسبة إلى اليهود، كان التاريخ القديم والحديث وقود الشحن لتحقيق طموحهم في إقامة دولتهم بفلسطين، لكنهم لم يغرقوا في بحر الماضي السحيق وأساطيره إلا في حدود، بل ركزوا على معاناتهم في المحارق النازية لتكون الرابط الذي يجمعهم من الشتات، ويجعلهم يستميتون في القتال ضد العرب، ويؤسسون دولتهم على العلم والقوة العسكرية والصناعية، لأنها الدرع التي تحصّنهم ضد الضعف والشتات والعودة إلى ما عانوه في الماضي” وفق قوله.