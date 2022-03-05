غويلة: من سارعوا لـ«عقيلة وحفتر» سفهاء سياسة وهمج ورعاع

قال عبد الباسط غويلة، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن «الذين يسارعون لحفتر وعقيلة ، والذين يظنون أنهم أعلم أهل الأرض بالسياسة والدين، همج ورعاع» على حد قوله.

كتب غويلة على فيسبوك: «همج رعاع، ورد عن علي رضي عنه أنه قال: الناس ثلاثة: عالمٌ ربانيَّ، و متعلمٌ على سبيل نجاة، و همجٌ رعاعٌ اتباعُ كل ناعقٍ يميلونَ مع كل ريح لم يستضيئو بنور العلم و لم يلجأو الى ركن وثيق».

وتابع قائلاً: «فهل هذا الصنف الأخير ينطبق على سفهاء السياسة، الذين يسارعون لحفتر وعقيلة ، والذين يظنون أنهم أعلم أهل الأرض بالسياسة والدين» على حد تعبيره.