ليبيا الان

غويلة: من سارعوا لـ«عقيلة وحفتر» سفهاء سياسة وهمج ورعاع

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الباسط غويلة، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن «الذين يسارعون لحفتر وعقيلة ، والذين يظنون أنهم أعلم أهل الأرض بالسياسة والدين، همج ورعاع» على حد قوله.

كتب غويلة على فيسبوك: «همج رعاع، ورد عن علي رضي عنه أنه قال: الناس ثلاثة: عالمٌ ربانيَّ، و متعلمٌ على سبيل نجاة، و همجٌ رعاعٌ اتباعُ كل ناعقٍ يميلونَ مع كل ريح لم يستضيئو بنور العلم و لم يلجأو الى ركن وثيق».

وتابع قائلاً: «فهل هذا الصنف الأخير ينطبق على سفهاء السياسة، الذين يسارعون لحفتر وعقيلة ، والذين يظنون أنهم أعلم أهل الأرض بالسياسة والدين» على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك