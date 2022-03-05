الدباشي: ويليامز ترفض الجلوس في المقعد الخلفي وتصر على الاستمرار في التحكم بالمقود

ليبيا – قال مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن ستيفاني وليامز تبدو منزعجة من تشكيل حكومة ليبية بإرادة ليبية خالصة.

الدباشي اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن وليامز ترفض الجلوس في المقعد الخلفي مصرة على الاستمرار في التحكم بالمقود بدعوتها لمجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة تعمل تحت قيادتها للتوافق على قاعدة دستورية رغم معرفتها ان التوافق بين المجلسين غير ممكن.

ولفت إلى أن ذلك تكتيك لتأجيج الخلافات من جديد واجهاض بوادر الاستقرار، وأضاف أن توافق اغلبية مجلس النواب واغلبية مجلس الدولة على الحكومة الليبية الجديدة قد يكون عودة للوعي الوطني والعمل المشترك ويمنع الانقياد للاجندات الاجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية