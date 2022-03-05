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النقض المصرية تنظر في أولى طعون المتورطين بتهريب مهاجرين إلى ليبيا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنظر محكمة النقض المصرية السبت في أولى جلسات طعن المتورطين في تكوين تشكيل متخصص في تهريب المهاجرين لليبيا بطريقة غير مشروعة، حيث كشف آمر إحالة المتهمين في القضية أن التشكيل ارتكب جريمة الاتجار بالبشر عبر التأسيس والقيادة.

وبحسب السلطات المصرية؛ فإن المتهمين البالغ عددهم 19 تورطوا بتسليم 4 أشخاص عبر الحدود بين البلدين بطريق الاحتيال والخداع بأن أوهموهم بتوظيفهم بليبيا، بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وهو ما من شأنه تعريض حياة المجني عليهم للخطر.

وأضاف آمر الإحالة أن المتهمين هيئوا و أداروا مكان لإيواء المهاجرين المجني عليهم، كما خطفوا المجني عليهم بالإكراه بأن قاموا باقتيادهم إلى مدينة بني وليد جنوب العاصمة طرابلس وكان ذلك تحت تهديد السلاح، إلى جانب أن عملية الخطف كانت مصحوبة بدفع فدية مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل واحد من المجني عليهم مقابل إطلاق سراحهم.

 

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قناة 218 الليبية

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