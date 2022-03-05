إنفوغرافيك| تعرف على آخر تطورات أزمة الجالية الليبية في أوكرانيا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
24 فبراير
– بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا
26 فبراير
– ترحيل أول 200 مواطن نحو سلوفاكيا.
– الدبيبة يوجه بالعمل على عودة الجالية الليبية من أوكرانيا.
27 فبراير
– اتصالات مجانية من المدار الجديد مع المتواجدين في أوكرانيا.
2 مارس
– المقنوش تصل سلوفاكيا لمتابعة ترحيل الجالية الليبية.
– السفارة الليبية بأوكرانيا تهيب بالليبيين بالتوجه لمقرها بكييف لنقلهم لسلوفاكيا.
– وصول 500 مواطن ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا.
3 مارس
– المنقوش تصل رومانيا لمتابعة ترحيل الجالية الليبية.
– وصول قرابة الـ “165” مواطنا من الجالية الليبية بأوكرانيا إلى ليبيا.
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