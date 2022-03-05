إنفوغرافيك| تعرف على آخر تطورات أزمة الجالية الليبية في أوكرانيا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك 24 فبراير – بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا 26 فبراير – ترحيل أول 200 مواطن نحو سلوفاكيا. – الدبيبة يوجه بالعمل على عودة الجالية الليبية من أوكرانيا. 27 فبراير – اتصالات مجانية من المدار الجديد مع المتواجدين في أوكرانيا. 2 مارس – المقنوش تصل سلوفاكيا لمتابعة ترحيل الجالية الليبية. – السفارة الليبية بأوكرانيا تهيب بالليبيين بالتوجه لمقرها بكييف لنقلهم لسلوفاكيا. – وصول 500 مواطن ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا. 3 مارس – المنقوش تصل رومانيا لمتابعة ترحيل الجالية الليبية. – وصول قرابة الـ “165” مواطنا من الجالية الليبية بأوكرانيا إلى ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا