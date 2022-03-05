حزب ليبيا للجميع لـ”ستيفاني”: التزمي الحياد واحترامي إرادة الليبيين

طالب حزب ليبيا للجميع الذي يترأسه المرشح الرئاسي عاشور شوايل، ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزام الحياد واحترام إرادة واختيارات الشعب الليبي عبر المسار الذي اعتمده مجلس النواب للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأكد الحزب، أنه أصدر ذلك البيان في إطار دعوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مجلسي النواب والدولة لفتح المسار الدستوري، مجددًا دعمه للجهود الوطنية والتوافق الليبي الليبي الذي نتج عنه اعتماد خارطة طريق للمرحلة القادمة من قبل مجلس النواب تقود إلى إنتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وأكد أن هذا التوافق الذي حدث بين الأطراف الليبية دون أي تدخل خارجي يعبر عن إرادة الليبيين في الوصول إلى الاستقرار والسلام المستدام من خلال صناديق الاقتراع.

وأضاف، “يشجع حزب ليبيا للجميع الأمين العام للأمم المتحدة على تعزيز مساعيه الحميدة لإيجاد تسوية للأزمة الليبية، وحثه مع المجتمع الدولي على دعم المسار الوطني الذي اختاره الليبيون وهو خارطة الطريق التي اقرها مجلس النواب دون خلق مسارات أخرى تربك المشهد والاستحقاق الانتخابي”.

كما طالب الحزب، مجلس النواب إشراك شخصيات وطنية متخصصة فى اللجنة يكون عددها لا يقل عن المكلفين من مجلس النواب وأى جهة أخرى لضمان الحياد والنزاهة في سبيل تنقيح مسودة الدستور.

ودعا البرلمان أيًضا لإيجاد صيغ توافقية يرتضيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش وبعيدًا عن المغالبة تنتج لنا دستور توافقي دائم للبلاد وخلال مدة لا تتجاوز شهر من قرار التكليف، ليكون هو حجر الزاوية للوصول إلى الانتخابات، ولينطلق الشعب الليبي بعدها في بناء دولة القانون والعدل والمؤسسات.