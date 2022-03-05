الدباشي: ستيفاني منزعجة من تشكيل حكومة بإرادة ليبية وتعمل لتأجيج الخلافات

قال إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن، إن المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز تبدو منزعجة من تشكيل حكومة ليبية بإرادة ليبية خالصة وترفض الجلوس في المقعد الخلفي مصرة على الاستمرار في التحكم بالمقود بدعوتها لمجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة تعمل تحت قياتها للتوافق على قاعدة دستورية رغم معرفتها أن التوافق بين المجلسين غير ممكن، في تكتيك لتأجيج الخلافات من جديد وإجهاض بوادر الاستقرار.

أضاف الدباشي على حسابه بموقع فيسبوك: «توافق أغلبية مجلس النواب وأغلبية مجلس الدولة على الحكومة الليبية الجديدة قد يكون عودة للوعي الوطني والعمل المشترك ويمنع الانقياد للأجندات الأجنبية».