غوتيريش والدبيبة يبحثان المسار الانتخابي في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع السياسية في ليبيا.

وفي اتصال هاتفي بحث الطرفات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام، ستيفاني وليامز، للمضيّ قُدُاماً لإنجاز المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة حفاظا على الاستقرار والسلام في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لـ “الدبيبة”.

وفي السياق كانت قد أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

وأكدت الدول في بيان مشترك أنها على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.

وشددت الدول على ضرورة أن يحل أي خلاف على مستقبل العملية السياسية دون اللجوء إلى العنف.

وأوضحت أنها تدعم لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام ستيفاني وليامز للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وأكدت الدول أن هذه المبادرة تسهل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية. لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وشجّعت جميع الأطراف الليبية المعنية بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود.

وجدّدت الدول التأكيد على استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها.