سفير مصر ببروكسل يبحث مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تطورات الوضع الليبي

بحث السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ديفيد ماك اليستر، تطورات الأزمة في ليبيا.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد تطرق الطرفان بشكل مفصل الدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الليبية والسورية، والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء، جاء ذلك في إطار تواصل السفير المصري مع أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء اللجان النوعية به.