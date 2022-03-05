سفير مصر ببروكسل يبحث مع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تطورات الوضع الليبي

بحث السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ديفيد ماك اليستر، تطورات الأزمة في ليبيا.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد جاء ذلك في إطار تواصل السفير المصري مع أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء اللجان النوعية به.

وذكرت الوزارة أن اللقاء تناول بشكل مفصل الدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الليبية والسورية؛ والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل.