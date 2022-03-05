شركة الكهرباء: تركيب محولات بمحطتي أبوهادي وبن جواد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب محولات جهد 66 ك.ف ك.ف بمحطتي 66 ك.ف ابوهادي وبن جواد .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي الانتهاء من أعمال تركيب محول جديد جهد 66 ك.ف بقدرة 20 ميجاوات بمحطة 66 ك.ف ابوهادي، وكذلك تدوير محول جهد 66 ك.ف بقدرة 10ميجاوات من محطة 66 ك.ف ابوهادي إلى محطة 66 ك.ف بن جواد ضمن جهود الكوادر الفنية التابعة لدائرة صيانة الجهد المتوسط سرت بالتعاون مع التقسيمات الفنية والخدمية بالشركة .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل المتواصل من أجل الرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية بمدينة سرت وتطويرها بمعدات جديدة لمواكبة تزايد الأحمال والطلب على الطاقة.

وأشارت الشركة إلى تجديد واستبدال قواطع جهد 66 ك.ف نوعSadelmi بأخرى جديدة نوع Alstom بمحطة توليد الكفرة من قبل فرق الصيانة بدائرة التركيبات الشرقية بإدارة التركيبات التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة.