أبو الغيط يعرب عن قلقه من تطورات المشهد السياسي في ليبيا

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المشهد السياسي الحالي في ليبيا ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، معربًا عن قلقه حيال ذلك.

وناشد أبو الغيط، في بيان له اطلعت 218 على نسخة منه، جميع الأطراف الليبية الفاعلة؛ العمل بجدية ومسؤولية لتهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة؛ تحقيقًا لرغبة الناخبين الليبيين.

وشدد الأمين العام على أن ما تشهده ليبيا اليوم جعل الحاجة أكثر لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت، وتعددت مساراتها بشكل أَفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها.

وأكد على أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مشيرًا إلى استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمّن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة.

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