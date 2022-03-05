العرفي: مبادرة ستيفاني تجاوزها الزمن وليس من حقها التدخل في الشأن الليبي

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي إن مهمة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في ليبيا هي تقريب وجهات النظر فقط لا التدخل في الشأن الليبي.

العرفي وفي تصريحات صحفية،أضاف أن الاتفاق بين الليبيين خارج اختصاص المستشارة الأممية، وهو أمر مرفوض، كما أنه رأي كثير من النواب.

وتابع، “الحديث عن مبادرة ستيفاني ولياميز تجاوزها الزمن بعد أن أصبحت لدينا حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وأبرز ما تم من خلالها هو التوصل إلى تسمية وزير للدفاع بعد عدة سنوات، وهو ما يضمن تكوين قوة واحدة واندثار كل “المليشيات” الموجودة”.

ودعا رئيس الحكومة فتحي باشاغا إلى البدء في عمله ودخول العاصمة لممارسة مهامه، وإذا فشلت هذه العملية فسيكون ذلك بمثابة آخر مسمار يدق في نعش وحدة ليبيا.

واختتم بقوله، “لا اتوقع أن يكون هناك انقسام في ليبيا بوجود القيادات الوطنية، فالقوة الفاعلة على الأرض المتمثلة في (القيادة العامة) لن ترضى بذلك من جديد”.