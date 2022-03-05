مباحثات مصرية أوروبية حول الأوضاع في ليبيا

بحث سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع النائب الألماني رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي “ديفيد ماك اليستر” المنتمي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، الأوضاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية أنه جرى خلال اللقاء التطرق بشكل مفصل إلى الدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات في الشرق الأوسط، وخاصةً الليبية والسورية؛ والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل.

وأشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بالدور الإقليمي المصري البناء في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.