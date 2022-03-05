عثمان عبدالجليل يؤدي اليمين أمام عقيلة صالح في مكتبه

أدى وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل محمد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمكتب الأخير في مدينة القبة اليوم السبت.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن عبدالجليل أدى اليمين اليوم لتعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة باشاغا في جلسة المجلس النواب الخميس الماضي.

– قبيل تأدية اليمين.. عثمان عبدالجليل: الحكومة ستباشر مهامها من طرابلس

– «حكومة باشاغا» تعلن إطلاق وزيري الخارجية والتعليم التقني

– مبادرة وليامز: ماذا بعد التأييد المحلي والدولي وتهديد «المعرقلين»؟

قبل ذلك، قال عبدالجليل إن الحكومة «ستباشر مهامها من طرابلس في أسرع وقت ممكن». وتعهد بتنفيذ «كل الإصلاحات للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، ورفع مستوى قطاع الصحة خلال فترة وجيزة».