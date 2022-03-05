وزارة الخارجية تؤكد إقلاع الرحلة الثانية لسلوفاكيا لإجلاء الليبيين القادمين من أوكرانيا

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية على أن رحلة الخطوط الأفريقية الثانية أقلعت من مطار كوشيتسه بسلوفاكيا أمس الجمعة قاصدة مطار معيتيقة الدولي لإجلاء الرعايا الليبين القادمين من أوكرانيا عبر الاراضي السلوفاكية والبالغ عددهم 117 مواطنا.

وزارة الخارجية أشارت إلى أن القائم بالأعمال بالوكالة وأعضاء اللجنة المكلفة بسفارة دولة ليبيا لدي سلوفاكيا مشرفين على عملية الإجلاء من داخل المطار .

ودعت الوزارة كافة الرعايا الليبين إلى الإنتباه إلى موعد الدفعة الثالثة والتي سوف تكون الإثنين القادم الموافق 7مارس2022، مبديةً أملها من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مقر السفارة الليبية في سلوفاكيا وتسجيل أسمائهم لترتيب رحلة المغادرة.

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