الفقه: نرفض تواجد قوات «فاغنر» الروسية في ليبيا وأوكرانيا

قال نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة عصام الفقه إن ليبيا ترفض بشكل قاطع «التواجد غير الشرعي لقوات فاغنر في ليبيا وكذلك في أوكرانيا»، معتبرًا أن الأمم المتحدة أمام اختبار صعب لإثبات مقاصد إنشائها ودورها الأساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة لمتابعة الوضع في أوكرانيا، الأربعاء الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «تنضم لموقف المجتمع الدولي الداعي للتهدئة والرافض لشن أي عمل عسكري من روسيا ضد أوكرانيا».

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وتبنت الجمعية بالأغلبية قرارًا يطالب روسيا بإنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور وهو القرار الذي صوتت لصالحه ليبيا أيضًا. وصوتت لصالح القرار 141 دولة؛ بينما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.

والدول التي صوتت ضد القرار هي: روسيا، سورية، بيلاروسيا، أريتريا، كوريا الشمالية. ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت: العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، الصين.