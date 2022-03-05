العريبي: مقترح وليامز يؤدى لانقسام ليبيا وهي ستتحمل مسؤولية أي عبث قد يحدث

ليبيا – عبر عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن رفضه لمقترح ستيفاني وليامز، مشيراً إلى أنه بالفعل هناك لجنة خارطة طريق ليبية ليبية والتي توجت بالتعديل الدستوري 12 وخارطة طريق واضحة مضمنة في التعديل الدستوري والتي تؤدي لانتخابات بجدول زمني واضح بعد 14 شهر.

العريبي قال في تصريح لتلفزيون “المسار” إن مقترح وليامز يؤدى الى انقسام ليبيا وهي ستتحمل مسؤولية أي عبث قد يحدث.

وأشار إلى أن المخرجات واضحة وهي اجراء انتخابات عبر اختيار

حكومة جديدة مهامها تعزيز الاستقرار والمصالحة الوطنية وتجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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