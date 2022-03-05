تعليق الرحلات الداخلية.. ومواطنون يدفعون ثمن المناكفات السياسية

أفاد مصدر خاص لـ 218 باستمرار إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية بين مدينتي طرابلس وبنغازي.

ويتذمر المسافرون من استمرار تعليق الرحلات الداخلية، وهو القرار الذي جاء عقب قرار حكومة الوحدة بقفل الأجواء الليبية، بعد أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا مؤخرًا.

واستهجن مواطنون هذا العمل، معتبرين أن المعاناة واحدة لا تتجزأ، حيث رأوا أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تجاهل معاناة المواطنين التي تحدث عنها فيما سبق عندما تم إيقاف الرحلات الداخلية.

يقول مرشح الانتخابات لمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الثالثة بنغازي، فراس بو سلوم، إن المعاناة بمنظور الدبيبة تحضر وتغيب بناء على من تسبب بها فهو اليوم يرتكب الفعل نفسه الذي استنكره بالأمس.

ويضيف بو سلوم أن الدبيبة والإعلام المؤيد له استغل حادثة وفاة مواطن بسبب توقف الرحلات الداخلية في بنينا، ودعا حينها إلى عدم إدخال المواطنين في السياسة وإبعادهم عنها، في حين لا يُسمع اليوم صوت من ندد بتعليق الرحلات بالأمس.

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